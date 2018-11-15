Подозреваемым в убийстве Хашогги грозит смертная казнь

Эр-Рияд, , 14:31 — REGNUM Пятерых человек, обвиняемых по делу об убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, могут казнить в Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на генпрокурора Саудовской Аравии.

По его словам, Генпрокуратура страны намерена потребовать в суде смертной казни для обвиняемых в убийстве саудовского сотрудника СМИ людей.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Джамаль Хашогги, направившийся в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, исчез 2 октября. Впоследствии выяснилось, что мужчина был убит.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Саудовской Аравии известны имена убийц Хашогги. По его словам, запись момента убийства передана властям ряда стран.

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