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Британское правительство находится в состоянии хаоса – лидер лейбористов

Политика

Предложенное премьер-министром соглашение представляет значительный провал

Британское правительство находится в состоянии хаоса – лидер лейбористов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход Великобритании из Евросоюза

Лондон, 15 ноября 2018, 14:31 — REGNUM  Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй находится в состоянии хаоса, заявил 15 ноября лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил после отставки четырех министров.

«Соглашение о выходе [из ЕС] и рамочная политическая декларация представляют собой значительный и опасный провал», — подчеркнул он в палате общин, после того как Мэй представила свой план по выходу из ЕС.

«Правительство находится в состоянии хаоса», — добавил он.

Напомним, ранее свои посты оставили четыре министра из правительства Мэй, ушедшие в знак протеста против предложенного Мэй плана. В Лейбористской партии страны также отметили, что после ухода министра по делам Brexit Доминика Рааба Мэй лишилась каких-либо полномочий.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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