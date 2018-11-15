Индонезия: «два государства» — мирный путь для Палестины

Сингапур, , 14:54 — REGNUM В ходе шестого саммита АСЕАН-США в Сингапуре президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что решение, основанное на принципе «два государства для двух народов», являются основным для разрешения палестино-израильского конфликта, сообщает Antaranews.

«Для достижения справедливого и прочного мира существует только один способ, а именно создание двух государств Израиля и Палестины», — заявил Джоко Видодо.

Палестинский вопрос находится в центре внимания внешней политики Индонезии. Президент также призвал все стороны уделять особое внимание палестинской проблеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 33-й саммит АСЕАН проходит в Сингапуре с 13 по 15 ноября 2018 года. Президент ИндонезииДжоко Видодопровел двустороннюю встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

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