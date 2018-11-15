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Киев готовит санкции против усиливающих оборону РФ предприятий Украины

Политика

В новый пакет санкций также войдут «руководители» выборов в Донбассе

Киев, 15 ноября 2018, 14:26 — REGNUM  Власти Украины готовят новый пакет санкций, в который войдут украинские предприятия, сотрудничающие с оборонным комплексом России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

«В санкционный пакет войдут украинские предприятия, которые сотрудничают с оборонным комплексом России или усиливают ее оборону», — цитирует «УНИАН» Турчинова.

Таким образом он прокомментировал выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, которые прошли 11 ноября. По его словам, в новый пакет санкций также войдут «руководители» выборов в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили, что западные страны и Киев должны усилить санкции в отношении граждан России, которые «ведут бизнес с отдельными регионами Донбасса».

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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