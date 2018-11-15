«Оппозиционной платформы» есть несколько кандидатов в президенты Украины

Киев, , 14:23 — REGNUM В ближайшее время «Оппозиционная платформа — За життя» выдвинет единого кандидата в президенты. Об этом 15 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«Что касается нового кандидата, то он будет утвержден политическим советом «Оппозиционной платформы — За життя». Думаю, это будет в ближайшее время. У нас несколько кандидатов, которые будут предлагаться», — сказал Бойко.

При этом украинская журналистка Ирина Таран прогнозирует, что кандидатом в президенты от «Оппозиционной платформы — За життя» будет Бойко.

«У этих двух политических сил, которые объединились не так много лидеров. Их можно пересчитать на пальцах… Он может быть именно тем альтернативным кандидатом. От этих двух сил. Но не исключены нюансы, потому что мы не знаем, какие идут переговоры внутри структуры, возможно нас ожидают какие-то политические сюрпризы. Но скорее всего будет Бойко», — сказала Таран.

Ранее, внефракционный депутат (прошел в Раду от партии «Оппозиционный блок») Вадим Рабинович отказался баллотироваться на пост президента Украины. Свое решение он объяснил принадлежностью к иудаизму и неспособностью решить проблему православной церкви на Украине.

«Я долго думал этой ночью. Я — человек, исповедующий иудаизм не могу и не имею права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому, к глубокому сожалению хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру. Я не буду баллотироваться на пост президента и сегодня обращусь к совету, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура. Хочу, чтобы меня по-человечески поняли», — сказал Рабинович.

Напомним, в 2016 году депутат Рабинович покинул фракцию «Оппозиционный блок» (бывшая Партия регионов), после чего создал партию «За життя». Поступок Рабиновича вызвал жесткую критику у его соратников по фракции. К примеру, депутат от фракции Оппозиционный блок Николай Скорик, обвинил Рабиновича в сотрудничестве с властями.

«Заявление Вадима Рабиновича о выходе из «Оппозиционного блока» — результат его сотрудничества с властью. Цель власти — любой ценой остановить нашу партию, ставшую самой популярной в Украине», — сказал Скорик.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сопредседатель фракции Оппозиционный блок Бойко и внефракционный депутат Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя». При этом Бойко высказал надежду на объединение партий Оппозиционный блок и «За життя».

Кроме того, 9 ноября политсовет партии «За життя» рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборах президента Украины депутата, лидера партии Рабиновича.

«Я действительно убежден в том, что единый кандидат от оппозиции, ориентированный на то, чтобы слышать запросы избирателей юго-востока и центра страны, просто необходим… Именно поэтому мы инициировали объединительные процессы и создали «Оппозиционную платформу — За життя», — сказал Рабинович.