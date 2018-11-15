Бывший депутат Верховной Рады рассказала, чего боятся власти Украины

Москва, , 14:20 — REGNUM Те бесчинства, которые творят власти Украины, происходят исключительно с разрешения их кураторов, уверена депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Елена Бондаренко. Об этом она заявила в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина, усомнившегося в том, что власти Украины способны что-то сделать для урегулирования ситуации на Юго-Востоке страны.

«Эти люди не самостоятельны и не независимы в своих решениях, — охарактеризовала власти Украины Бондаренко. — В частности, и по внутриполитическим вопросам. Конечно же, эти бесчинства они творят только с подачи сверху. Они думают, что их защитят или примут, если придётся вдруг бежать из страны. Конечно, более всего и единственное, чего они боятся, так это осуждения со стороны своих кураторов».

При этом Бондаренко отметила, что не считает, будто нет надежды сменить действующую украинскую власть.

Напомним, как заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин, Россия будет работать с любыми новыми властями Украины. Кроме того, глава российского государства добавил, что иного решения проблемы Донбасса, кроме мирного, нет.

Также президент усомнился в том, что власти Украины способны сделать что-либо для урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины.

«Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можем рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях», — сказал Путин.

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