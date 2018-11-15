Неучастие в Давосе не скажется на авторитете России — Путин

Сингапур, , 14:15 — REGNUM Возможное отсутствие представителей России на Всемирном экономическом форуме в Давосе никак не скажется на авторитете России в мировой экономике. Об этом сегодня, 15 ноября, журналистам в ходе пресс-конференции в Сингапуре заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства пояснил, что авторитет любой страны в мировой экономике зависит от её экономической мощи, роста ВВП, низкого уровня инфляции, наличия профицита бюджета.

Что касается участия российского бизнеса в форуме, то придет РФ отметил, что решать должны сами предприниматели.

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«У нас люди свободные, они сами принимают решения о том, будут они участвовать или не будут», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российским предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину было отказано в участии в очередной сессии давосского форума, которая пройдёт с 22 по 25 января. В этой связи председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Москва может и вовсе отказаться от участия в мероприятии. В этом случае, по словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексея Пушкова (Пермский край), экономический форум в Давосе перестанет быть всемирным.

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