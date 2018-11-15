Бастрыкин устроил массовые увольнения в красноярском СК

Красноярск, , 14:10 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, совершив 14 ноября поездку в Красноярск, устроил увольнения подчинённых в местном СК.

Он уволил руководителя следственного отдела Железногорска, нескольких следователей, а также отстранил от должности первого заместителя руководителя ГСУ по Красноярскому краю.

Кадровые решения Бастрыкин принял после приёма граждан, уточняет газета «Наш Красноярский край». Одна из жительниц региона пожаловалась на ход проверки в Железногорске по факту смерти её мужа. Женщина объяснила, что её супруг погиб в результате производственной травмы, однако документы были уничтожены или сфальсифицированы. В возбуждении уголовного дела было отказано. Александр Бастрыкин уволил руководителя и следователя железногорского следкома. Также он велел срочно возбудить уголовное дело.

Уволен и следователь, допустивший волокиту в возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащей медицинской гинекологической помощи жительнице края.

Что касается первого заместителя руководителя ГСУ по Красноярскому краю Александра Расстрыгина, Бастрыкин отстранил его от должности на время служебной проверки после жалобы работников «Красноярского хлеба» на ход дела о невыплате зарплаты. Коллективу должны 20 миллионов рублей.

По информации издания, проверку проведут и в отношении руководителя и следователя отдела по расследованию особо важных дел ГСУ по краю. Причиной послужило отсутствие должных мер по расследованию убийства главного редактора газеты в Минусинске.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент РФ Владимир Путин снял с должности главу следственного управления СКР по Красноярскому краю Игоря Напалкова. Наряду с ним глава государства уволил ещё 10 генералов силовых ведомств.

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В июле текущего года личному составу ГСУ СКР по краю представили нового руководителя — генерал-майора юстиции Андрея Потапова. В Красноярский край Потапов приехал из Тувы, где он руководил местным следственным управлением.

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