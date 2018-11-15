Четверг, 15 Ноября 2018 года
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Пакистанская армия заявила о приверженности верховенству права

Политика

Руководство пакистанской армии провело совещание, в ходе которого выразило приверженность верховенству права и интересам государства на фоне выступлений исламистов

Пакистанская армия заявила о приверженности верховенству права
Иллюстрация: Pakarmy.org
Солдат армии Пакистана

Равалпинди, Пакистан, 15 ноября 2018, 14:37 — REGNUM  14 ноября в Равалпинди (провинция Панджаб) состоялось совещание командиров корпусов пакистанских Сухопутных войск.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе заседания, на котором председательствовал начальник штаба Сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва, обсуждалась внутриполитическая обстановка. На фоне массовых беспорядков после освобождения по решению Верховного Суда христианки Асии Биби, обвиненной в богохульстве, военные руководители выразили приверженность верховенству права и интересам государства.

Для того чтобы восстановить порядок в стране правительству пришлось пойти на соглашение с исламистской партией «Техрик-э-Лабайак Пакистан», пообещав не выпускать Асию Биби из страны. До 14 ноября армия, традиционно играющая важную роль в политике, оставалась в стороне от разгоревшегося конфликта. Заявление военного руководства демонстрирует, что штаб в Равалпинди занял сторону секулярного правительства.

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Зарубежная хроника
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