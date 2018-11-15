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Украинская оппозиция скоро определится с кандидатом в президенты — Бойко

Политика

Вадима Рабиновича заменят новой фигурой

Киев, 15 ноября 2018, 14:11 — REGNUM  Украинская оппозиция в скором времени назовёт имя нового кандидата в президенты, взамен выбывшему из гонки Вадиму Рабиновичу, заявил сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко 15 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«Я считаю, что сегодня Вадим Рабинович показал пример, как можно переступить через политические и личные амбиции, и его решение вызывает уважение. Что касается нового кандидата, он будет утвержден стратегическим советом политической платформы «Оппозиционной платформы — За жизнь». Думаю, что это будет принято в ближайшее время», — прокомментировал ситуацию политик.

Напомним, ранее председатель партии «За жизнь» Вадим Рабинович отказался баллотироваться в президенты Украины, поскольку не считает возможным решить важнейшие вопросы страны, в частности конфликт в православии.

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