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В Сингапуре состоялась встреча премьер-министров Индии и Сингапура

Политика

Лидеры двух стран обсудили процессы региональной экономической интеграции, а также сотрудничество между странами в сфере финансовых технологий

Нью-Дели, 15 ноября 2018, 15:33 — REGNUM  14 ноября состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и его сингапурского коллеги Ли Сянь Луна. Об этом сообщило индийское новостное издание «Прабхат Кхабар».

Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар отметил в своем посте в Twitter, что в ходе встречи лидеров двух стран основными темами для обсуждения стали сотрудничество в сфере финансовых технологий и региональная экономическая интеграция.

В ходе поездки в Юго-Восточную Азию премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), неформальной встрече в формате АСЕАН — Индия, а также встрече стран соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Ожидается также, что Нарендра Моди встретится на полях ВАС с вице-президентом США Майком Пенсом.

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Зарубежная хроника
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