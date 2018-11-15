В Сингапуре состоялась встреча премьер-министров Индии и Сингапура

Нью-Дели, , 15:33 — REGNUM 14 ноября состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и его сингапурского коллеги Ли Сянь Луна. Об этом сообщило индийское новостное издание «Прабхат Кхабар».

Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар отметил в своем посте в Twitter, что в ходе встречи лидеров двух стран основными темами для обсуждения стали сотрудничество в сфере финансовых технологий и региональная экономическая интеграция.

В ходе поездки в Юго-Восточную Азию премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), неформальной встрече в формате АСЕАН — Индия, а также встрече стран соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Ожидается также, что Нарендра Моди встретится на полях ВАС с вице-президентом США Майком Пенсом.