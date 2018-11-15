Нарендра Моди: Индия стала мировым лидером в области финансовых технологий

Нью-Дели, , 17:21 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что Индия стала ведущей страной в мире в сфере финансовых технологий и комфорта для стартапов. Соответствующее заявление индийский лидер сделал 14 ноября, выступая на фестивале «FinTech» в Сингапуре.

Высоко оценив вклад фестиваля «FinTech» в глобальное инновационное развитие, Нарендра Моди назвал данное мероприятием «праздником веры в инновации, силу воображения и энергию молодёжи ради улучшения нашего мира». Он уделил большое внимание инициативам его правительства по формированию благоприятных условий функционирования бизнеса в Индии и пригласил компании, принимающие участие в «FinTech», самим воспользоваться достижениями страны в данной сфере.

Премьер-министр Индии находится в Сингапуре с двухдневным визитом. Планируется, что в ходе данной поездки Нарендра Моди примет участие в Восточноазиатском саммите, неформальной встрече в формате АСЕАН-Индия, а также во встрече стран соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).