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Переговоры в Палермо по положению в Ливии завершились безрезультатно

Политика

В итальянском городе Палермо завершилась конференция по положению в Ливии

Переговоры в Палермо по положению в Ливии завершились безрезультатно
Томас Наст. Гора родила мышь (фрагмент). 1872

Триполи, 15 ноября 2018, 16:09 — REGNUM  В итальянском городе Палермо завершилась конференция по положению в Ливии. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, Фаиз Сарадж, премьер-министр правительства национального единства Ливии, и фельдмаршал, главнокомандующий Вооруженными силами Ливии Халифа Хафтар так и не подписали соглашения, так как не смогли придти к единому мнению по самым значимым вопросам. Однако стороны выразили готовность продолжать переговоры.

Во время совместной пресс-конференции специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе и премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвали двухдневный саммит успешным, охарактеризовав его как «первый шаг в правильном направлении».

Тем не менее, конференция завершилась без подписания письменного соглашения, и стороны так и не договорились о сроках ни общенациональной конференции, ни общенациональных выборов.

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Зарубежная хроника
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