Четверг, 15 Ноября 2018 года
20:46:28 МСК

США: сын лидера Хезболлы — террорист глобального масштаба

Политика

В США назвали сына лидера Хезболлы террористом общемирового масштаба и обвинили его в проведении террористических атак на территории Западного берега реки Иордан, направленных против Израиля

США: сын лидера Хезболлы — террорист глобального масштаба
upyernoz
Флаг движения Хезболла

Бейрут, 15 ноября 2018, 19:32 — REGNUM  14 ноября в Вашингтоне сына лидера Хезболлы, военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, Хасана Насраллы назвали террористом общемирового масштаба. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, причиной этому послужило обвинение Джавада Насраллы в организации террористических атак на территории Западного берега реки Иордан, направленных против Израиля.

США также включили Армию моджахедов, исламистскую повстанческую группировку суннитского толка, в список запрещенных организаций, так как они заподозрены в связях с Хезболлой и также участвовали в организации десятка террористических атак на территории Западного берега реки Иордан.

Вашингтон отметил, что тому, кто располагает информацией о месте нахождения лидера ХАМАС Салеха аль-Арури и лидеров Хезболлы Халила Юсеф Махмуд Харба и Хайтам Али Табатабайе, вручат награждение суммой в пять миллионов долларов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить