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Бывший генерал армии США назначен новым послом в Саудовскую Аравию

Политика

Впервые за два года в Эр-Рияд отправится назначенный Дональдом Трампом посол США в Саудовской Аравии, которым стал бывший генерал американской армии

Эр-Рияд, 15 ноября 2018, 20:01 — REGNUM  14 ноября впервые за два года Дональд Трамп назначил посла США в Королевстве Саудовская Аравия. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, им стал бывший генерал американской армии Джон Филипп Абизаид, который имеет большой опыт работы на Ближнем Востоке.

Место посла США в Саудовской Аравии оставалось вакантным с января 2017 года, когда Джозеф Вестфаль покинул свой пост.

По информации источника, Абизаид долгое время работал на Ближнем Востоке, знает арабский язык, а также получил степень магистра гуманитарных наук в Гарвардском университете.

Назначение посла США в Саудовской Аравии последовало за появлением напряженности в двусторонних отношениях между странами, которая появилась из-за недавнего инцидента с убитым в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналистом Джамалем Хашогги.

Источник сообщает, что Абизаиду необходимо получить одобрение Сената в своем назначении.

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Зарубежная хроника
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