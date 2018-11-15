Палестинцы сомневаются в том, что «перемирие в секторе Газа надолго»

Рамалла , , 14:31 — REGNUM 14 ноября палестинцы выразили свое сомнение по поводу долговременности перемирия, которое установилось в Секторе Газа благодаря усилиям Египта. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, при посредничестве Египта была достигнута договоренность о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Палестинцы в Секторе Газа убеждены, что данное соглашение не является панацеей и военные столкновения скоро возобновятся. «Мы считаем, что военные столкновения скоро начнутся вновь, так как до этого Израиль не придерживался условий ни одного договора», — делятся своими мыслями с «Аль-Джазирой» палестинцы.

Представители ХАМАС отметили, что они готовы соблюдать договоренность только в том случае, если Израиль, в свою очередь, тоже будет придерживаться условий соглашения.