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Палестинцы сомневаются в том, что «перемирие в секторе Газа надолго»

Политика

Несмотря на то, что в Секторе Газа установилось перемирие, палестинцы не верят, что достигнутая при посредничестве Египта договоренность о прекращении огня приведет к деэскалации конфликта

Палестинцы сомневаются в том, что «перемирие в секторе Газа надолго»
Цитата из д/ф «Человек на канате». Реж. Джеймс Марш. 2008. Великобритания
Хрупкий баланс

Рамалла , 15 ноября 2018, 14:31 — REGNUM  14 ноября палестинцы выразили свое сомнение по поводу долговременности перемирия, которое установилось в Секторе Газа благодаря усилиям Египта. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, при посредничестве Египта была достигнута договоренность о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Палестинцы в Секторе Газа убеждены, что данное соглашение не является панацеей и военные столкновения скоро возобновятся. «Мы считаем, что военные столкновения скоро начнутся вновь, так как до этого Израиль не придерживался условий ни одного договора», — делятся своими мыслями с «Аль-Джазирой» палестинцы.

Представители ХАМАС отметили, что они готовы соблюдать договоренность только в том случае, если Израиль, в свою очередь, тоже будет придерживаться условий соглашения.

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Зарубежная хроника
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