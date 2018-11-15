Мэр Херсона заявил, что не будет отдавать «Нафтогазу» долги Гройсмана

Херсон, Украина, , 13:46 — REGNUM Госкомпания «Нафтогаз Украина» хочет, чтобы горсовет Херсона погасил 12,5 млн долл долгов, которые накопило госпредприятие Херсонская ТЭЦ (находится в подчинении Фонда госимущества Украины, правительства). Об этом 15 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил мэр Херсона Владимир Николаенко.

«Нам забрасывают, что мы должны из городского бюджета погасить шалости госпредприятия которое сегодня имеет долг перед «Нафтогазом» 350 млн. Возникает вопрос: вы шалите, а мы отвечаем? Если это государственное предприятие, то должно отвечать государство», — сказал Николаенко.

Он напомнил, что мэр города не имеет права вмешиваться в деятельность госпредприятия, а там более назначать его руководство.

«У нас нет никакого влияния на назначение этих людей (на назначение руководства госпредприятия Херсонская ТЭЦ — ИА REGNUM ), их хозяйственную деятельность… Фонд госимущества, который апеллирует государственным предприятием накануне отопительного сезона сменил руководителя, что очень странно. Это нужно было делать по окончанию отопительного сезона…

Николаенко отметил, что правительство уже три месяца не платит зарплату рабочим Херсонской ТЭЦ.

«Единственное что беспокоит, что на этом государственном предприятии есть трехмесячная задолженность по зарплатам. Люди три месяца не получают зарплату, а сейчас мы их пошлем ликвидировать аварии, которые вероятно возникнут. Состояние сетей не очень хорошее. Мы в свое коммунальное предприятие системно вкладываем деньги, а за последние два года мы его просто содержим за счет горбюджета», — добавил Николаенко.

При этом мэр заверил, что коммунальное предприятие в отличие от государственного вовремя начало отопительный сезон.

«У нас пол города отапливает коммунальное предприятие — никаких нет проблем. За неделю вошли в отопительный сезон, все абоненты с теплом. И пол города отапливает государственное предприятие. Со вчерашнего вечера начали подавать теплоноситель. На сегодняшнее утро теплоноситель подан на восемь школ из 12. До понедельника у нас объявлен карантин, дети не ходят в школы. Из 16 детских садов тепло подано в 14… У нас все больницы с теплом, потому что они у нас на индивидуальном отоплении. На утро Херсонская ТЭЦ подала тепло в поликлинику… У меня в доме тоже не было тепла, сегодня в трубах что-то начало булькать», — подытожил Николаенко.

Напомним, государственные предприятия Херсонская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль (г.Кривой Рог) сорвали начало отопительного сезона. Госпредприятие «Нафтогаз» отказалось поставлять им газ из-за долгов. При этом «Нафтогаз» и правительство хотят, чтобы долги госпредприятий погасили муниципальные власти, которые распоряжаются коммунальным имуществом и не имеют права вмешиваться в работу госкомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал мэров городов реструктуризировать долги перед «Нафтогазом».

"Приняли отдельный закон о реструктуризации. Имеешь долги, реструктуризируй. Тоже нет. Приняли решение, чтобы 5 октября начать отопительный сезон. Дотянули до последнего и потом начинают издеваться над людьми. Я требую прекратить это. А если мэры не могут это сделать, будем обращаться в парламент и отстранять их от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность, которую люди чувствуют каждый день», — сказал Гройсман.

Он также проинформировал, что дал поручение разблокировать поставки газа на котельные Кривого Рога, Павлограда, Херсона.