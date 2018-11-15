Тульский губернатор: Мобилизация управленческой машины на новые задачи

Тула, , 13:43 — REGNUM Глава региона Алексей Дюмин выступил с традиционным посланием депутатам Тульской областной Думы, региональному правительству и жителям Тульской области. Вместе с ними послание главы слушали руководители ведущих предприятий и организаций, представители духовенства, политических партий, общественности.

Послание губернатора уже не первый год является подведением итогов уходящего года и индикатором будущих тенденций развития области. Главными приоритетами развития области губернатор назвал участие в национальных проектах, новый подход к оценке эффективности работы исполнительной власти, исправление демографического дисбаланса в области, развитие медицинской помощи по направлению «онкология», развитие образования, реализацию инфраструктурных проектов.

«Нашей главной целью является — улучшение условий жизни наших граждан, чтобы каждый житель области смог полностью реализовать себя», — отметил Алексей Дюмин.

Центр и регион «заговорят» на одном языке

Алексей Дюмин призвал правительство области активно входить в национальные проекты:

«Стремиться к максимальному участию Тульской области в национальных проектах — это перспективно и выгодно».

Глава региона пояснил, что в среднем доля софинансирования региона по национальным проектам составит всего 4%, остальные средства будут поступать из федерального центра. Так, например, софинасирование составляющей проекта «Демография» — «Содействие занятости женщин» с 2020 года составит от 95−99% федеральных средств, тогда как раньше подобные программы реализовались лишь за счет региональных бюджетов.

Разработанная в 2016 году «Социально-экономическая программа развития Тульской области на период до 2021 года» сейчас органично может быть интегрирована с национальными проектами, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным в указе от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Так, например, областной проект «Безопасные и качественные дороги» легко переформатируется в национальный — «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На данный момент проходит экспертное обсуждение «Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2035 года», в которой целевые показатели должны коррелировать с национальными целями развития.

Напомним, в число приоритетных направлений развития страны вошли демография, здравоохранение, образование, наука, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

«Команда губернатора изначально разрабатывала программу социально-экономического развития области с привязкой к нацпроектам», — заявляет руководитель аналитического агентства «Национальный Эксперт», к.э.н. Михаил Белый — полагаю теперь регион не только не потеряет финансирование, но и сможет охватить сферы, которые до этого приходилось оставлять «на потом» ввиду ограниченности регионального бюджета. Тот кто готовился заранее, только выиграет от новой сисиемы финансирования».

Тульская область — в числе лидеров по качеству управления бюджетом

Губернатор положительно оценил успехи региональной экономики:

«Здоровье региональной экономики — это и здоровье бюджета. Прирост доходов бюджета обусловлен, в первую очередь, улучшением результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, ростом заработной платы сотрудников».

При этом Алексей Дюмин обозначил ожидаемые показатели доходов и расходов бюджета:

«Доходная часть имеет устойчивую тенденцию к росту. По итогам 2018 года ожидаем рост на 3,8%. На 2019 год планируем более значимый рост на 4,2%. <…> Рост расходной части имеет более сдержанный характер — менее одного процента… это не «политика затягивания поясов», а результат все более качественного планирования расходов».

Доходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей, а расходы составят всего на 0,6% больше, чем в 2018 году и составят 72,9 млрд рублей.

«Мы удерживаем госдолг на «зеленом», экономически безопасном уровне не выше 35%. При умелом управлении дефицит бюджета и государственный долг — это эффективный ресурс развития. Им нужно пользоваться», — отметил глава региона.

«Губернатор продемонстрировал понимание финансовых механизмов планирования бюджета, — отмечает Михаил Белый. — Он рекомендовал правительству использовать и дефицит, и государственный долг бюджета для развития. Те же регионы, которые планируют профицитный бюджет, в большинстве своем делают это не по причине хорошей жизни, а из-за критически высоких долгов, в связи с которыми Минфин заставляет их сокращать затраты. У Тульской области большой ресурс трат на социальные нужды, в бюджете выделили около 54,9 млрд рублей на обеспечение социальных программ. Что касается бюджетной обеспеченности региона (отношение расходов бюджета к числу жителей области), то по этому показателю Тульская область в числе лучших в ЦФО».

«Инициатива-Эффективность-Ответственность». Обновление управленческой машины региона

Дюмин рассказал о новом подходе к организации всей работы правительства:

«Мы приступили к обновлению, оптимизации работы правительства, всей системы управления областью».

Напомним, в начале октября произошло несколько серьезных кадровых перестановок в правительстве области. Бывшего председателя правительства Юрия Андрианова сменил на посту Валерий Шерин, занимавший до этого должность зампредседателя правительства. Кроме того, произошло «переформирование» заместителей губернатора и ввод новой должности первого заместителя губернатора. С одной стороны, данные перестановки являются вполне рядовыми будничными явлениями в региональной кадровой политике (Юрию Андрианову, успешно проработавшему 7 лет в правительстве, исполнилось 68 лет), однако есть и мнение, что для решения амбициозных планов главы региона пришло время сформировать собственную команду (после прихода в область в 2016 году Алексей Дюмин не стал менять управленческую команду прошлого губернатора, предоставив возможность показать себя «в деле» — прим.), которая будет работать по-новому. Это мнение подтверждает один из тезисов из послания губернатора.

Глава региона ставит важный акцент на эффективности работы представителей власти и муниципального самоуправления:

«Кто хочет решать задачи, тот решает. Нужно не бояться брать ответственность на себя».

При этом обновленным критерием оценки является динамика обращения граждан по конкретным отраслям различных министерств:

«Большое количество жалоб — маркер состояния дел в ваших отраслях. <…> Каждый, кто занимает государственную или муниципальную должность, обязан находиться в постоянном диалоге со своим работодателем — с гражданами. Слышать людей, видеть их проблемы, обсуждать сложные проблемы».

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов отмечает:

«Губернатор впрямую увязывает эффективность работы министров с динамикой обращений граждан по их сферам ответственности, кроме этого Алексей Дюмин четко дает понять, что не готов довольствоваться стандартным чиновничьим затягиванием решения вопросов. Полагаю, он явно передал посыл, что готов принять только результат работы, показательно демонстрировать ему процесс бесполезно».

Расширение инструментов диалога исполнительной власти с жителями региона

За последний год значительно расширились возможности коммуникации граждан с правительством области, помимо уже давно зарекомендовавшего себя телефона доверия губернатора — глава региона напомнил о расширении интернет-коммуникаций с обществом:

«Сегодня интернет — главная площадка диалога с обществом, — отмечает Алексей Дюмин — Мы готовы реагировать на обращения жителей, в том числе в соцсетях».

Общее количество подписчиков групп и аккаунтов правительства Тульской области и муниципалитетов за год выросло почти вдвое — со 119 тысяч до 227 тысяч подписчиков. Также увеличилось и количество откликов чиновников на запросы жителей — если за 2017 год правительство и администрации муниципальных образований ответили на 13 тысяч сообщений, то уже за 10 месяцев этого года — на более чем 20 тысяч.

В связи с этим губернатор призвал внимательнее относиться к запросам в сети:

«Порой очень непросто отличить голос абстрактного «сердитого гражданина» от голоса реального человека, который сам подсказывает нам решения».

Можно отметить, что интернет — самый быстрорастущий канал коммуникации в Тульской области. Если говорить о пользователях сети интернет в относительном выражении — это 73% жителей, только в Москве этот показатель выше. По числу абонентов мобильного широкополосного доступа регион занимает 38 место в Российской Федерации и 3 место в ЦФО, 1−2 места занимают Москва и Ярославская область. Сегодня 75% граждан выбирает электронный вариант предоставления услуг.

Также Алексей Дюмин обратил внимание на изменения в тематике обращений на телефон доверия губернатора, за этот год почти вдвое уменьшилось количество жалоб на проблемы жилищного характера, благоустройства городов и поселков (программы «Комфортная городская среда» и «Народный бюджет» дают свои результаты), уборку мусора. Однако на первый план особенно ярко вышли вопросы ЖКХ и работы застройщиков.

«Каждое четвертое обращение — по ЖКХ, растет число жалоб на работу застройщиков. <…> Нужен постоянный контроль и оперативное реагирование с привлечением силовых структур», — замечает губернатор.

Политический аналитик Евгений Крылов заявляет:

«Обращает на себя внимание тот факт, что губернатор опирается на созданные каналы прямой коммуникации с населением, отметив изменения характера обращений граждан. Можно с уверенностью говорить о том, что телефон доверия является инструментом улучшения качества работы исполнительной власти. При этом практика Тульской области превентивного реагирования в соцсетях на жалобы граждан — лучшая в ЦФО, ее изучают и перенимают опыт».

Губернатор также сообщил о снижении нагрузки на бюджет районных центров на обеспечения столь популярной среди жителей региона программы «Народный бюджет»:

«Чтобы облегчить нагрузку на бюджет муниципальных образований, которые в большинстве своем являются дотационными, уровень их софинансирования был снижен в 2 раза. В 2019 году ассигнования из регионального бюджета по этому проекту составят 228,3 млн рублей. Также мы увеличили региональную составляющую в проекте «Народный бюджет». Доля участия граждан в этом проекте также растет — люди голосуют за него своим рублем. Проект востребован».

Де-факто губернатор дал старт избирательной компании в областную Думу 2019 года

Губернатор оценил выборы, прошедшие в Тульской области в 2018 году. Прежде всего, это конечно, выборы президента России.

«В непростой внешнеполитической обстановке, когда под разными предлогами нашу страну ограничивают в возможностях развития, мы становимся более сплоченными, сосредоточенными и едиными. В этих условиях нужен сильный лидер и Тульская область сделала свой выбор. В марте мы выбрали президента — нашего национального лидера и верховного главнокомандующего», — сообщил глава региона.

На мартовских выборах за президента Владимира Путина отдали свои голоса 79,2% избирателей (648,1 тысяч человек) из почти 820 тысяч, пришедших на избирательные участки области — это самое большое количество избирателей за всю постсоветскую историю. Тогда эксперты отметили минимальную «конфликтность» выборов в регионе. Не было замечено ни «карусельного голосования», ни «вбросов», ни выраженного давления на оппозицию, ни фантастических цифр по явке, когда явственно прослеживается административный ресурс. Если после выборов 2012 года многие специалисты говорили о негативной тональности выборов, то в этом информационный фон был чист и избиратели не ощущали никакого стороннего влияния. Эксперты также отчасти связывали итоги голосования с успехами губернатора Алексея Дюмина, «поднявшего» регион на новый уровень по многим параметрам.

Глава региона отметил и муниципальные выборы прошедшие в регионе в сентябре 2018 года:

«Результаты выборов, прошедших в сентябре, показали высокую оценку работы выдвиженцев партии «Единая Россия. Люди видят вашу работу, оценивают ее. «Все, что обещано и декларировано, должно быть выполнено».

Напомним, во всех 64-х муниципалитетах Тульской области состоялись выборы, на них были замещены 728 депутатских мандатов, на которые претендовали 1273 кандидата. Большинство мандатов (616) получила партия «Единая Россия», 63 места — за самовыдвиженцами, по 15 мандатов отошло КПРФ и ЛДПР, 11 — «Справедливой России», четыре — партии «Родина», 2 — Казачьей партии, и по одному — «Партии Роста» и «Партии пенсионеров».

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы Вячеслав Тарасов подчеркивает:

«После прошедших в сентябре выборов представители нескольких партий отметили тенденцию «запроса на новые лица», результаты голосования это подтверждают, в 64 муниципалитетах состав депутатов значительно обновился, на 56%, большинство победителей — члены партии «Единая Россия. Однако глава региона ясно дал понять, что популизма от избранных депутатов терпеть не будет, и ожидает плодотворной работы».

Можно сказать, что своими словами Алексей Дюмин дал старт грядущим выборам в Тульскую областную думу, которые состоятся в сентябре 2019 года:

«Доверие граждан зарабатывается каждодневным трудом».

Практика общественного диалога в регионе будет совершенствоваться

«Наши волонтерские движения, общественники-активисты, они — реальная сила и реальный голос общества», — Дюмин акцентировал внимание на роли системных общественников: волонтеров, следующих внедренному в области стандарту добровольчества (163 организации), на базе «Красного креста» создали отряд помощи.

Реальной общественной силой стали сельские старосты, деятельность которых теперь регулируется областным законом (1076 человек), ТОСы (территориальное общественное самоуправление — 500 организаций) и членов Юнармии (1300 членов).

Глава региона обратил внимание, что всегда эффективнее вести диалог, с тем кто готов к нему:

«Надо полагаться на активных, инициативных, неравнодушных людей. <…> Общество ждет от исполнительной власти внимания не только к проблемам, но и к мнению, к голосу граждан».

Сейчас в регионе проходит конкурс среди старост, который завершится в конце декабря. Десять лучших ожидают призы, а главное, для развития института сельских старост, для роста его значимости в жизни общества предусматривается финансирование проектов — победителей областного конкурса в объеме около 10 млн. руб. (до 1 млн. руб. на каждый проект, который они представят). Также предусматриваются гранты для НКО от правительства региона по линии министерства труда и социальной защиты, в 2019 году на эти цели заложена сумма в 15,5 млн рублей.