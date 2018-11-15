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Верховный суд Пакистана призывает производителей минеральной воды платить

Политика

В Верховном Суде Пакистана вновь разгорелась битва между представителями компаний по продаже минеральной воды и председателем суда

Верховный суд Пакистана призывает производителей минеральной воды платить
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Минеральная вода

Исламабад, 15 ноября 2018, 19:41 — REGNUM  В Верховном Суде Пакистана рассматривалось дело о компаниях по продаже минеральной воды. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, федеральное правительство и правительства провинций согласовали новую цену за один литр воды, которую должны платить компании. «Если компании не устраивает цена в 1 рупию (50 копеек), они должны уйти из Пакистана», — заявил председатель Верховного Суда Сакиб Нисар.

По мнению судьи, водные компании, среди которых и дочернее предприятие американской Pepsico, должны быть закрыты. Представители компаний настаивают на цене в 0,25 рупий за литр, утверждая, что в ходе кипячения и насыщения минералами, к цене за литр добавляется еще 5 рупий (2,5 рубля). Такая цена считается федеральным правительством неприемлемой, учитывая среднюю цену в 55 рупий (27 рублей) за литр воды в магазине.

В очередной раз Верховный суд назвал качество бутилированной воды всех минеральных компаний недостаточным. Суд также постановил провести аудиторскую проверку всех водных компаний.

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Зарубежная хроника
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