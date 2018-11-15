КСА инвестирует в нефтеперерабатывающий сектор в Пакистане $ 6-8 млрд

Исламабад, , 17:07 — REGNUM 14 ноября посол Саудовской Аравии в Пакистане Наиф Саид Аль-Малики во время интервью сообщил, что правительство Пакистана получит первый кредит от королевства в размере 3 миллиардов долларов через несколько дней. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, целью первого кредита является спасение Пакистана от угрозы кризиса дефицита платежного баланса. Кроме этой суммы, по словам саудовского дипломата, Королевство обещает выделить Исламабаду кредит в размере 3 миллиардов долларов на покупку нефти.

Посол Аль-Малики не ограничился обещаниями кредитов. Он добавил, что Саудовская Аравия желает инвестировать от 6 до 8 миллиардов долларов в строительство нефтеперерабатывающего завода в Пакистане. По словам посла, его страна также рассматривает возможность инвестировать в нефтехимический сектор в Карачи (провинция Синд).