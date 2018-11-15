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Соня Ганди: правительство Индии попрало демократическое наследие Неру

Политика

Лидер партии Индийский национальный конгресс, жена Раджива Ганди Соня Ганди обвинила правительство в попрании демократического наследия первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру

Нью-Дели, 15 ноября 2018, 18:50 — REGNUM  Лидер партии Индийский национальный конгресс (ИНК), жена Раджива Ганди Соня Ганди обвинила правительство в попрании демократического наследия Джавахарлала Неру.

По сообщению индийского информационного агентства «Лайв Хиндустан», это заявление видный индийский политик сделала по случаю переиздания книги депутата Народной палаты от ИНК Шаши Тхарура «Неру: открытие Индии». По словам Сони Ганди, супруги внука первого премьер-министра страны, Неру заложил основы демократии в Индии, а также создал предпосылки для ее развития и процветания.

По мнению Сони Ганди, нынешнее правительство Индии во главе с «Бхаратия джаната парти» («Индийская народная партия») попрало демократическое наследие Неру и принижает его заслуги. Заявление политика было сделано на фоне подготовки обеих ведущих партий к всеобщим выборам в парламент в 2019 году.

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Зарубежная хроника
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