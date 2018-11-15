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Япония подала в ВТО жалобу на Южную Корею

Политика

Южнокорейцев обвиняют в нечестной конкуренции

Япония подала в ВТО жалобу на Южную Корею
Оноре Домье. Жалоба (фрагмент). 1845

Сеул, 15 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  Всемирная торговая организация получила от Японии жалобу на Республику Корею из-за создания преференций национальным кораблестроительным конгломератам. В частности, правительство республики выплачивает им субсидии для сохранения невысоких цен на морские суда, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Претензии японской стороны касаются поддержки строительства танкеров для перевозки нефти, сжиженного природного газа и контейнеров. Япония утверждает, что госсубсидии нарушают правила ВТО и негативно сказываются на производстве судов в других странах. Так, например, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering получила 10 миллиардов долларов с 2015 года, что позволило ей снизить отпускные цены и выиграть несколько десятков крупных контрактов.

В рамках процедуры предполагается проведение двусторонних консультаций. Если они провалятся, будет инициировано разбирательство силами ВТО и на Южную Корею может быть наложен крупный денежный штраф.

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Зарубежная хроника
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