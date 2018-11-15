СМИ выявили новый случай подозрительного финансирования партии АдГ

Берлин, , 13:38 — REGNUM Немецкую правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) подозревают в незаконном финансировании из Бельгии, пишет газета Zeit-Online 15 ноября.

Средства массовой информации выяснили, что в этом году партия получила пожертвование из Бельгии в размере €150 тыс. и не уведомила об этом бундестаг. Немецкий закон о партиях не запрещает получать финансирование из других стран Евросоюза, однако о суммах свыше €50 тыс. партии обязаны информировать бундестаг.

В АдГ заявили, что сумма была получена 13 февраля 2018 года и полностью возвращена в мае. Отправителем денег был обозначен бельгийский фонд Stichting Identiteit Europa. Однако партия усомнилась, кто именно выступил спонсором и какие цели преследовал, поэтому решила вернуть деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой неделе стало известно о получении партией пожертвования в размере €130 тыс. от швейцарской фармацевтической компании. Прокуратура намерена провести проверку по обоим случаям.

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