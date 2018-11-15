США продолжают перебрасывать террористов в Сирии на своих вертолетах

Дамаск, , 13:25 — REGNUM Сирийское информационное агентство SANA сослалось на анонимный источник, утверждающий, что военные вертолеты США провели операцию в деревне Аль-Сувейда в провинции Хасака недалеко от границы с Ираком. По сообщениям, они эвакуировали нескольких членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и перевезли их в неизвестное место.

В период с 10 по 11 ноября американский самолет приземлился на окраине населенного пункта Аль-Суза в провинции Дейр-эз-Зор и забрал трех членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее, 7 октября, SANA также процитировало жителей города Аль-Шаафах, которые утверждали, что американские вертолеты эвакуировали командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из района Абу-Камаль провинции Дейр-эз-Зор в неизвестное место.

23 августа ТАСС сообщил, что Россия зафиксировала полеты таинственных вертолетов, поставляющих оружие группам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующим в Афганистане.

На эту проблему обращал внимание и МИД РФ в лице пресс-секретаря Марии Захаровой: «Мы хотели бы еще раз указать на полеты неопознанных вертолетов в северном Афганистане, которые доставляют оружие и боеприпасы местным подразделениям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сотрудничающим с группировкой. В частности, афганские СМИ и местные жители говорят, что такие вертолеты видели в провинции Сари-Пуль».

19 марта SANA привело анонимный источник, который утверждал, что три американских военных вертолета эвакуировали командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из северо-восточной Сирии. Согласно сообщению, вертолеты приземлились между деревнями Аль-Джисси и Калу, в 2 км к югу от поселка Таль-Хамис в районе Камышлы провинции Хасака.

В конце февраля сирийские СМИ сообщили, что американские вертолеты доставили командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членов их семей в Сабах аль-Хайр, примерно в 20 км к югу от Аль-Хасаки, где американские войска подозреваются в создании базы подготовки террористов.