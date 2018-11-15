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Южная Корея и КНДР обсудят сотрудничество в сфере авиации

Политика

Однако на данный момент совместные проекты невозможны из-за санкций ООН

Южная Корея и КНДР обсудят сотрудничество в сфере авиации
Иллюстрация: НАСА
Корейский полуостров из космоса

Сеул, 15 ноября 2018, 17:10 — REGNUM  Представители Северной и Южной Кореи встретятся 16 ноября, чтобы обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере авиации. Переговоры пройдут в совместном центре связи в городе Кэсоне, КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения.

Делегацию Республики Корея возглавит один из руководителей министерства транспорта Сон Мён Су, а КНДР будет представлять заместитель начальника главного управления гражданской авиации Ли Ён Сон. От каждой стороны в консультациях примут участие по пять человек.

КНДР и Южная Корея обсудят ряд вопросов: в частности, установление прямого авиасообщения между двумя странами, а также предоставление воздушного пространства для пролёта самолетов в третьи страны. В то же время, в министерстве объединения заявили, что не будут рассматривать проекты модернизации северокорейских аэропортов, о чем ранее просила КНДР.

Полноценное сотрудничество между КНДР и Южной Кореей остаётся невозможным из-за ограничений, введённых Советом Безопасности ООН. В случае успешного завершения процесса ядерного разоружения, санкции могут быть сняты, что значительно расширит возможности двустороннего сотрудничества.

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Зарубежная хроника
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