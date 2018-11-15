Южная Корея знала о секретных ракетных базах КНДР

Сеул, , 15:01 — REGNUM Представитель Национальной разведывательной службы Республики Кореи заявил, что ведомство не узнало новой информации из репортажа The New York Times, в котором американские журналисты опубликовали данные о секретных ракетно-ядерных объектах КНДР. Репортаж газеты стал причиной многочисленных обвинений в адрес КНДР в нарушении обещаний о проведении ядерного разоружения.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, Национальная разведывательная служба ведёт пристальное наблюдение за всеми ракетными базами КНДР; по оценкам экспертов, всего их 20. Основной из них является база в Сакканмоль.

Ракетные базы действительно являются секретными, данные о них северокорейская сторона не предоставляла, однако благодаря спутниковым снимкам удалось установить за ними наблюдение. Об этом известно и США, о чем ранее заявлял президент Дональд Трамп. Сейчас на ракетных базах ведётся обычная деятельность, заявили в разведывательном ведомстве Южной Кореи.