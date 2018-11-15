Южная Корея и ОАЭ намерены сотрудничать в ядерной энергетике

Сеул, , 13:30 — REGNUM Представители Республики Корея и Объединенных Арабских Эмиратов обсудят сотрудничество двух стран в сфере ядерной энергетики. Встреча пройдёт 16 ноября в Сеуле.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, делегацию Республики Корея возглавит заместитель министра иностранных дел Ли Тхэ Хо, а ОАЭ будет представлять министр энергетики и промышленности Фарадж аль-Мазруи. О намерении сотрудничать в данном направлении заявлял президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время своего визита в ОАЭ в начале 2018 года.

В повестку встречи будет включён вопрос об организации поставок ядерных реакторов в третьи страны, обеспечении ядерной безопасности, а также разработка совместных проектов и ведение научно-исследовательских работ. Южная Корея является одним из мировых лидеров по производству оборудования для атомных электростанций, а также обладает развитыми технологиями в атомной энергетике, что привлекает ОАЭ.