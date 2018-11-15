В Свердловской области назначен новый врио на место Ольги Глацких

Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM В Свердловской области исполняющим обязанности главы департамента молодёжной политике назначен советник при ректорате Уральского федерального университета (УрФУ) Олег Гущин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информационной политики.

Олег Гущин уже имеет опыт работы по данному профилю. С 1998 года по 2010 год он возглавлял департамент по делам молодёжи Свердловской области. С 2007 — доцент кафедры «Организация работы с молодёжью», а в 2010 году стал проректором по социальной и воспитательной работе УрФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, действующая глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких была отстранена от должности на время проведения служебной проверки, которую инициировали после скандальных заявлений чиновницы в Кировграде. До сего момента обязанности главы департамента исполняла Светлана Бирюкова.

Напомним, что в начале ноября Ольга Глацких на рабочем совещании в Кировграде заявила, что государство «вообще в принципе ничего не должно» подрастающему поколению, а должны родители, потому что «государство их не просило вас рожать».

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