Фарах, Афганистан, , 18:55 — REGNUM 14 ноября официальные представители 207-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) произошли столкновения между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которых было ликвидировано по меньшей мере девять боевиков.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами произошли на окраинах столицы провинции, а также в уездах Кхаке Сафед и Пушт Род провинции Фарах.

Согласно вышеупомянутому заявлению, не менее 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения в ходе боев.

По словам официальных представителей 207-го корпуса Национальной армии Афганистана, силам безопасности и обороны удалось уничтожить два транспортных средства, принадлежавших талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.