Президент Афганистана Гани считает важным участие женщин в мирном процессе

Кабул, , 17:41 — REGNUM 14 ноября администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Ашраф Гани встретился в Кабуле с членами афганского отделения Women’s Network. В ходе встречи глава государства заявил, что участие женщин является крайне важным для успеха мирного процесса и призвал их поделиться взглядами на этот счет.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи с президентом члены афганского отделения Women’s Network поделились с главой государства своими взглядами и сделали несколько предложений в отношении мирного процесса в Афганистане.

Они также добавили, что все женщины Афганистана мечтают о долгосрочном мире и готовы играть активную роль в продвижении идеи мира в стране.

Согласно вышеупомянутому заявлению, Ашраф Гани поблагодарил женщин за их активное участие в недавних парламентских выборах в Афганистане и сказал, что женщины должны быть включены в руководство Совета мира.

Президент также призвал членов афганского отделения Women’s Network в течение трёх дней направить в администрацию главы государства свои планы и идеи в отношении мирного процесса в Афганистане.