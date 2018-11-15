Глава Индонезии: Морская сфера — ключ к партнерству АСЕАН-Индия

Сингапур, , 13:19 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил вопрос о расширении морского сотрудничества в целях укрепления экономического роста и стабильности на саммите АСЕАН-Индия в Сингапуре, сообщает Antaranews.

«Сотрудничество в морской сфере является основным ключом к партнерству АСЕАН-Индия. Безопасное море — наша общая судьба», — заявил президент Индонезии.

На встрече также присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также ряд глав государств и правительств стран-членов АСЕАН.

По словам президента Индонезии, морское сотрудничество может быть достигнуто путем укрепления взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте также: Глава ВВС Индии: мы полностью готовы к угрозам в Индо-Тихоокеанском регионе

«Индонезия, другие страны АСЕАН и Индия имеют общее видение морского сотрудничества, уделяя особое внимание усилиям по укреплению инвестиций и торговли, поддержанию устойчивости морских ресурсов и улучшению безопасности на море», — добавил Джоко Видодо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 33-й саммит АСЕАН проходит в Сингапуре с 13 по 15 ноября 2018 года. Как координатор диалога АСЕАН — Россия, президент Индонезиивыступил с заявлением от имени стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии относительно развития двустороннего сотрудничества.

Подробности: Глава Индонезии выступил на саммите АСЕАН-Россия