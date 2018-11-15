Из правительства Терезы Мэй ушла Эстер Макви, министр труда и пенсий

Лондон, , 13:12 — REGNUM Министр труда и пенсий в правительстве премьер-министра Терезы Мэй Эстер Макви заявила 15 ноября о своей отставке из-за несогласия с планом выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщает британское издание The Mirror.

Макви стали третьим членом правительства Мэй, покинувшим свой пост 15 ноября. До нее о своей отставке заявили министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр по делам Brexit Доминик Рааб.

В Лейбористской партии уже отметили, что уход министра Мэй по делам Brexit означает, что она лишилась каких-либо полномочий по выводу страны из ЕС.

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