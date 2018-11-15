Четверг, 15 Ноября 2018 года
14:36:36 МСК

Из правительства Терезы Мэй ушла Эстер Макви, министр труда и пенсий

Политика

Она так же не согласно с планом премьер-министра по выходу страны из ЕС

Лондон, 15 ноября 2018, 13:12 — REGNUM  Министр труда и пенсий в правительстве премьер-министра Терезы Мэй Эстер Макви заявила 15 ноября о своей отставке из-за несогласия с планом выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщает британское издание The Mirror.

Макви стали третьим членом правительства Мэй, покинувшим свой пост 15 ноября. До нее о своей отставке заявили министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр по делам Brexit Доминик Рааб.

В Лейбористской партии уже отметили, что уход министра Мэй по делам Brexit означает, что она лишилась каких-либо полномочий по выводу страны из ЕС.

Читайте также: После отставки Рааба у Мэй не осталось полномочий — Лейбористская партия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить