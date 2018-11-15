«Единый кандидат» от украинской оппозиции снялся с президентских выборов

Киев, , 13:13 — REGNUM Лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович отказался баллотироваться в президенты Украины, заявил он 15 ноября в эфире телеканала 112.ua.

Рабинович отметил, что мог бы решить проблему войны Украины с Донбассом и преодолеть экономическую катастрофу, но не имеет права вмешиваться в вопросы православия:

«Я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я, к глубокому сожалению, хочу вам сказать, что я снимаю свою кандидатуру, я не буду баллотироваться на пост президента и обращусь сегодня к нашему совету, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура», — подчеркнул Вадим Рабинович.

Политик отметил, что готов возглавить партийный список на предстоящих парламентских выборах на Украине.

Напомним, ранее сопредседатель парламентской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что готов поддержать Вадима Рабиновича как единого кандидата от объединённой украинской оппозиции.

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Отметим, депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал, что политсовет «Оппозиционного блока» не поддержал инициативу своих лидеров по объединению с партией «За жизнь».

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