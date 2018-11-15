США играют на удешевление нефти, стараясь навредить РФ – политолог

Москва, , 13:08 — REGNUM На ситуацию с ценами на мировом рынке нефти серьёзно повлияла политика президента США Дональда Трампа, уверен политолог Дмитрий Соин. Об этом он заявил 15 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина, сделанное им по итогам Восточноазиатского саммита и посвящённое вопросу о приемлемых для РФ ценах на нефть.

«Прежде чем обсуждать нефтяную тему, надо помнить, с чего всё началось, — призвал политолог. — Началось все с окрика Трампа, который был обращён к странам ОПЕК и сводился к тому, что «я, Трамп, президент США, не допущу роста цен на нефть». Здесь в экономические процессы вмешивается политика. Цены на нефть во многом зависят от политических обстоятельств. Американцы влияют на политику саудитов, на ОПЕК, и сами являются производителями и добытчиками. В интересах США в крупной геополитической игре, в которой замешана Россия, играть на понижение цены на нефть. Экономическая логика здесь не работает».

Напомним, как стало известно ранее, Путин, выступая на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита, заявил, что цена на нефть в районе 70 долларов за баррель устраивает Россию.

«Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей, — сказал президент России. — Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе 70 долларов — нас вполне устраивает».

Кроме того, он пообещал, что РФ продолжит сотрудничать с ОПЕК+, и добавил, что «сегодняшняя цена не очень стабильная, она может пойти наверх».

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