Путин высказался о будущем президенте Украины

Сингапур, , 13:06 — REGNUM Россия с уважением отнесётся к воле украинского народа, кого бы он ни избрал на предстоящих выборах президента страны, намеченных на март 2019 года. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Сингапуре, 15 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства отметил, что Москва готова работать с любым новым руководством этой страны. Российский лидер добавил, что взаимодействие с Украиной очень важно для достижения мирного решения внутреннего конфликта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избирательная кампания официально стартует 31 декабря 2018 года. По данным ЦИК, на предстоящих выборах планируется свыше 40 кандидатов. Основными претендентами на пост главы государства, согласно последним опросам, являются глава партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко (ее поддерживают 13,4% избирателей) и комик Владимир Зеленский с 7,6% голосов.

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Что касается действующего президента страны Петра Порошенко, то, по оценкам экспертов, у него есть только один вариант сохранения власти — силовой. При этом отмечается, что США и Европа заинтересованы в сохранении видимости демократии на Украине, а в этом случае у Порошенко нет шансов.

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