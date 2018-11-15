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Соцсети выбрали имя для черепахи британской дипмиссии в Москве

Политика

Конкурс на лучшее имя для черепахи, 15 лет живущей на территории дипмиссии, был объявлен еще 11 октября

Соцсети выбрали имя для черепахи британской дипмиссии в Москве
Иллюстрация: Фейсбук: UK in Russia
Черепаха из посольства Великобритании в РФ

Москва, 15 ноября 2018, 12:59 — REGNUM  Британские дипломаты из посольства Великобритании в РФ поблагодарили пользователей соцсетей за участие в конкурсе на лучшее имя для черепахи, живущей в дипмиссии. В сообщении пресс-службы посольства сказано, что животное было названо Тина Тёртл (Tina Turtle).

В посольстве напомнили, что конкурс на лучшее имя для черепахи, 15 лет живущей на территории дипмиссии, был объявлен еще 11 октября.

«С радостью объявляем, что по результатам конкурса имя выбрано — Тина Тёртл!» — говорится в сообщении посольства.

Кроме благодарности пользователям социальных сетей, британские дипломаты поблагодарили сотрудников Московского зоопарка за помощь в определении пола пресмыкающегося.

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