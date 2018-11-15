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Фракция Кнессета Израиля «Еврейский дом» требует портфель министра обороны

Политика

В случае отказа назначить Нафтали Беннета министром обороны партия может покинуть коалицию Нетаньяху

Иерусалим, 15 ноября 2018, 17:02 — REGNUM  14 ноября министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку, объявив, что возглавляемая им партия «Наш дом — Израиль» выходит из правящей коалиции и покидает правительство. В этой связи фракция «Еврейский дом», входящая в коалицию Биньямина Нетаньяху, выступила с провокационным требованием отдать пост министра обороны депутату Нафтали Беннету. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Известно, что лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Беннет проведет закрытое срочное совещание с депутатами фракции по вопросу дополнительных требований правительству. Представители партии уже потребовали от премьер-министра Нетаньяху кресло министра обороны. Депутат от «Еврейского дома» Шули Муалем отметила, что в случае отказа Нетаньяху удовлетворить данное требование, партия покинет и коалицию, и правительство. Кроме того, партия поддержит проведение досрочных выборов в Кнессет.

Депутат «Еврейского дома» Бецалель Смотрич поддержал инициативу своих однопартийцев. Политик подчеркнул, что Беннет сможет вернуть Израилю «силу сдерживания», которая необходима для разрешения конфликта.

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Зарубежная хроника
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