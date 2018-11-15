После отставки Рааба у Мэй не осталось полномочий – Лейбористская партия

Лондон, , 12:47 — REGNUM После отставки министра Великобритании по делам Brexit Доминика Рааба премьер-министр страны Тереза Мэй лишилась последних полномочий, заявили 15 ноября в главной оппозиционной партии королевства, сообщает британское агентство Reuters.

Рааб подал в отставку 15 ноября из-за своего несогласия с предложенным Мэй вариантом соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС.

«Правительство разваливается на части на наших глазах на фоне того, как во второй раз министр по делам Brexit отказывается поддержать план премьер-министра по выходу из ЕС», — отметил член Лейбористской партии страны Джон Триккетт.

Он отметил, что за два года, в течение которых Мэй занимала пост премьер-министра, это уже 20-й министр, покинувший свой пост.

«У Терезы Мэй не осталось полномочий, она очевидным образом не способна предложить соглашение по Brexit, которое получило бы поддержку хотя бы членов ее правительства, не говоря уже о парламенте и народе нашей страны», — добавил он.

Напомним, 15 ноября, помимо Доминика Рааба, со своего поста из-за несогласия с предложением Мэй ушел также министр страны по делами Северной Ирландии Шейлеш Вара.