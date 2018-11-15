Беспилотный корабль Sea Hunter ВМС США прибыл в Перл-Харбор

Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Тихоокеанский флот США сообщил о прибытии на военно-морскую базу в Перл-Харборе морского беспилотного аппарата Sea Hunter («Морской охотник»). По мнению Управления военно-морских исследований США, прибытие корабля в базу Перл-Харбор говорит о том, что подобные аппараты будут способны преодолевать тысячи миль в открытом океане в течение нескольких месяцев без единого члена экипажа на борту.

Беспилотный аппарат Sea Hunter является первым кораблем такого класса на американском флоте. Конструкция представляет собой тримаран. Основная задача беспилотника — борьба с подводными лодками.

Полное название аппарата — беспилотный надводный корабль среднего водоизмещения (MDUSV) Sea Hunter. Длина корабля — 132 фута (40 метров), скорость 27 узлов. Его стоимость 23 миллиона долларов, она меньше стоимости обычного военного корабля с экипажем.

Говоря образно, американские военные отмечают стратегическую важность замены больших надводных кораблей, фигур «короля» и «королевы», на морской шахматной доске большим количеством «пешек», беспилотных аппаратов.

В целом вся американская концепция использования беспилотных аппаратов на море выглядит следующим образом: подводные дроны, которые поднимаются с морского дна для отслеживания подводных лодок противника, беспилотные самолеты Triton и надводные аппараты Sea Hunter. Все эти три составляющие связаны в одну информационную систему. По мнению военных США, данный подход создает новую парадигму для военно-морских сил.

Sea Hunter уже взаимодействовал с авианосцами, крейсерами, эсминцами и подводными лодками во время учений Trident Warrior в 2017 и 2018 году.

Следует заметить, что компания Boeing разработала 51-футовую (15,6 м) роботизированную подводную лодку, известную как Echo Voyager, которая может погружаться до глубины 11 000 футов (3335 метров).