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Лидеры Сомали и Эритреи прибыли в штат Амхара по приглашению главы Эфиопии

Политика

Президенты Эритреи и Сомали прибыли в штат Амхара, где они проведут переговоры с премьер-министром Эфиопии

Аддис-Абеба, 15 ноября 2018, 18:59 — REGNUM  Президент Эритреи Исайяс Афеворки и президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед прибыли в Гондэр, столицу штата Амхара на севере Эфиопии, по приглашению главы правительства Эфиопии Абия Ахмеда, где они проведут встречу на высшем уровне в качестве первого этапа своей рабочей поездки по штату. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Mereja.

В ходе поездки лидеров двух стран будут сопровождать лично премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, заместитель премьер-министра Демеке Мэконнын и глава штата Амхара Геду Андаргаче. В ходе своего визита в штат главы государств проведут трехсторонние переговоры по вопросам мирного урегулирования политического кризиса на Африканском Роге. Президент Эритреи Исайяс Афеворки совершит уже третий визит в Эфиопию с момента подписания мирного соглашения между странами в июле 2018 года.

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Зарубежная хроника
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