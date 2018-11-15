Лидеры Сомали и Эритреи прибыли в штат Амхара по приглашению главы Эфиопии

Аддис-Абеба, , 18:59 — REGNUM Президент Эритреи Исайяс Афеворки и президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед прибыли в Гондэр, столицу штата Амхара на севере Эфиопии, по приглашению главы правительства Эфиопии Абия Ахмеда, где они проведут встречу на высшем уровне в качестве первого этапа своей рабочей поездки по штату. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Mereja.

В ходе поездки лидеров двух стран будут сопровождать лично премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, заместитель премьер-министра Демеке Мэконнын и глава штата Амхара Геду Андаргаче. В ходе своего визита в штат главы государств проведут трехсторонние переговоры по вопросам мирного урегулирования политического кризиса на Африканском Роге. Президент Эритреи Исайяс Афеворки совершит уже третий визит в Эфиопию с момента подписания мирного соглашения между странами в июле 2018 года.