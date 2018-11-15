МИД РФ сообщил о важности для РФ и ЕС «жизнеспособной стратегии»

Москва, , 12:40 — REGNUM Для налаживания отношений между Российской Федерацией и Европейским союзом, которые несут общую ответственность за будущее европейского континента, требуется «жизнеспособная стратегия сотрудничества». Об этом заявил замглавы МИД Российской Федерации Александр Грушко во время выступления на конференции «Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?».

По его словам, жизнеспособная стратегия сотрудничества должна учитывать общую ответственность сторон. При этом замглавы МИД РФ отметил, что чем дольше в отношениях Москвы и Брюсселя будет продолжаться стагнация, тем сложнее будет восстановить сотрудничество.

Грушко также выразил сожаление в связи с тем, что некоторые страны ЕС по-прежнему находятся в плену навязываемых извне подходов в отношении РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) возвращается к политике сдерживания, поэтому нормального сотрудничества между Россией и странами блока в настоящее время не может быть.

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