Эфиопия – главный претендент на награду “Africa’s Gun Silencing Initiative”

Аддис-Абеба, , 17:37 — REGNUM Многие эксперты высоко оценили роль мирного соглашения, заключенного между Эфиопией и Эритреей, поскольку оно способно воплотить в жизнь инициативы в области мира и развития в регионе. «Africa's Gun Silencing Initiative» («Инициатива по прекращению огня в Африке») является одним из самых амбициозных планов, разработанных главами африканских государств. План направлен на то, чтобы прекратить все военные конфликты на континенте, чтобы сохранить и поддерживать мир. Эфиопо-эритрейский мир является главным претендентом на то, чтобы быть удостоенным главной награды Африканского Союза по обеспечению мира на континенте. Об этом сообщило 14 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

По словам директора комитета по вопросам безопасности МОВР (Межправительственный орган по вопросам развития Африканского Союза) Абебе Мулюнэха, прекращение одного из давних конфликтов в Африке, а также разрушение стены двух десятилетий враждебности и восстановление мира между народами двух стран, оказало положительное влияние на поддержание мира и безопасности в регионе Африканского Рога и за его пределами. Это также стало фундаментом для укрепления сотрудничества и экономической интеграции между странами.

Мирное соглашение призвано сдерживать незаконное финансирование и торговлю оружием, а также другие формы незаконной деятельности. Более того, оно позволило странам перенаправить ресурсы, которые тратились на войну, для решения неотложных социально-экономических и экологических проблем.