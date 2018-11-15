В Аддис-Абебе открылся саммит глав МИД государств-членов Африканского союза

Аддис-Абеба, , 15:15 — REGNUM В столице Эфиопии, в штаб-квартире Африканского Союза в Аддис-Абебе, открылся саммит министров иностранных дел государств-членов Африканского союза. В нем принимают участие главы МИД 20 стран. Председатель Комиссии АС (КАС) Муса Факи, а также председательствующий в настоящее время в Совете Министров АС глава МИД Руанды Ричард Сарра выступили на церемонии открытия с приветственным словом. Об этом сообщило 14 ноября эфиопское информационное агентство Addis Zemen.

В приветственной речи прозвучало, что африканским государствам необходимо создать благоприятные условия для жизни и развития людей в Африке. Для того, чтобы этого добиться, африканские страны должны работать совместно ради общего дела и воплощать разработанные АС инициативы на практике. Однако для реализации этих целей внутри стран необходимо, чтобы все граждане африканских государств вносили свой посильный вклад.

Государств-участники конференции заявили о своей готовности обсудить в рамках многосторонних переговоров все проблемы реформ для того, что приблизить Африку к достижению поставленных задач.