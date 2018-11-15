Четверг, 15 Ноября 2018 года
16:08:35 МСК

В Аддис-Абебе открылся саммит глав МИД государств-членов Африканского союза

Политика

20 министров иностранных дел государств-членов Африканского Союза (АС) приняли участие в многосторонних переговорах после открытия в Аддис-Абебе 20-го саммита глав МИД стран, входящих в Африканский Союз

Аддис-Абеба, 15 ноября 2018, 15:15 — REGNUM  В столице Эфиопии, в штаб-квартире Африканского Союза в Аддис-Абебе, открылся саммит министров иностранных дел государств-членов Африканского союза. В нем принимают участие главы МИД 20 стран. Председатель Комиссии АС (КАС) Муса Факи, а также председательствующий в настоящее время в Совете Министров АС глава МИД Руанды Ричард Сарра выступили на церемонии открытия с приветственным словом. Об этом сообщило 14 ноября эфиопское информационное агентство Addis Zemen.

В приветственной речи прозвучало, что африканским государствам необходимо создать благоприятные условия для жизни и развития людей в Африке. Для того, чтобы этого добиться, африканские страны должны работать совместно ради общего дела и воплощать разработанные АС инициативы на практике. Однако для реализации этих целей внутри стран необходимо, чтобы все граждане африканских государств вносили свой посильный вклад.

Государств-участники конференции заявили о своей готовности обсудить в рамках многосторонних переговоров все проблемы реформ для того, что приблизить Африку к достижению поставленных задач.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить