Не все согласны с перемирием между Израилем и ХАМАС

Иерусалим, , 12:37 — REGNUM По информации арабских СМИ, 13 ноября в 17 часов по израильскому времени Израиль и Хамас договорились о прекращении огня, о перемирии. Посредником в переговорах выступил Египет.

Следует отметить, что за прошедшие два дня конфликта палестинские группировки запустили на территорию Израиля 460 ракет. Вооруженные силы Израиля уничтожили 160 целей на территории сектора Газа.

Местные жители из южных районов Израиля, которые подверглись ракетным обстрелам, недовольны заключением перемирия и требуют от правительства решительных военных мер. Нынешний кабинет министров страны они назвали «правительством слабаков» и требуют их отставки. Кроме этого, жители вышли на демонстрации и блокировали несколько дорог.

По мнению мэра города Сдерот, расположенного на юге Израиля, только крупномасштабная военная операция, подобная операции «Нерушимая скала», даст нужный результат на длительное время.

Следует заметить, что операция «Нерушимая скала» проводилась в 2014 году в течение 50 дней. Была подана как антитеррористическая.

Из-за разногласий в кабинете министров Израиля подал в отставку министр обороны Авигдор Либерман. Он назвал перемирие «капитуляцией перед террором», а ответ ВС Израиля на 500 запущенных ракет явно недостаточным.

Разрекламированная израильская система ПРО «Железный купол» показала себя не с лучшей стороны. Она смогла сбить только часть ракет. По некоторым данным, в пределах 25−30% от всего количества. В госпитале оказалось не менее 108 израильтян.