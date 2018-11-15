Четверг, 15 Ноября 2018 года
14:38:00 МСК

ООН будет помогать Эфиопии осуществлять реформы в стране

Политика

Экономическая комиссия для Африки (UNECA) выразила желание тесно сотрудничать с правительством Эфиопии в отношении проводимых в стране институциональных реформ

ООН будет помогать Эфиопии осуществлять реформы в стране
Trevor Cole
Дети Эфиопии

Аддис-Абеба, 15 ноября 2018, 13:21 — REGNUM  В Национальном Дворце Эфиопии прошла встреча президента Эфиопии Сахлеуорк Зэуде и заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного секретаря ЭКА (Экономическая Комиссия для Африки) Веры Сонгве. Г-жа секретарь заявила о том, что ЭКА будет по мере своих возможностей помогать Эфиопии в осуществлении институциональных реформ в стране. Об этом 14 ноября сообщил эфиопской новостной ресурс The Ethiopian Herald.

Переговоры затронули основные пути осуществления текущей организационной реформы и мероприятий в области развития, которые страна проводит успешно и эффективно.

ЭКА продемонстрировала свою приверженность тесному сотрудничеству с правительством Эфиопии в отношении их совместных проектов, таких как укрепление позиций женщин в стране.

По мнению г-жм Сонгве, президент Эфиопии заинтересована в расширении прав и возможностей женщин, и комиссия хочет больше работать над тем, чтобы поддерживать эфиопских и африканских женщин, в целом, и совместно работать с недавно назначенными женщинами-министрами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить