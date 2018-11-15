Прямая трансляция: «Политическое развитие регионов: новая динамика»

Москва, , 13:10 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началось двадцать первое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Политическое развитие регионов: новая динамика».

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы:

Итоги выборов в Хакасии: «казус Коновалова» и вызовы для КПРФ. Избирательная кампания в Приморье: причины и характер доминирования Кожемяко. Структура и динамика протеста в регионах. Факторы, влияющие на ослабление протеста. Политические партии после региональных выборов: причины роста рейтинга «Единой России» и стагнации поддержки КПРФ. «Антиэлитная волна»: реальность или миф?

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Приглашаем присоединиться к просмотру.