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Прямая трансляция: «Политическое развитие регионов: новая динамика»

Политика

В пресс-центре ИА REGNUM обсуждают итоги выборов в Хакасии и избирательную кампанию в Приморье

Москва, 15 ноября 2018, 13:10 — REGNUM  В пресс-центре REGNUM началось двадцать первое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Политическое развитие регионов: новая динамика».

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы:

  1. Итоги выборов в Хакасии: «казус Коновалова» и вызовы для КПРФ.
  2. Избирательная кампания в Приморье: причины и характер доминирования Кожемяко.
  3. Структура и динамика протеста в регионах. Факторы, влияющие на ослабление протеста.
  4. Политические партии после региональных выборов: причины роста рейтинга «Единой России» и стагнации поддержки КПРФ.
  5. «Антиэлитная волна»: реальность или миф?

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Приглашаем присоединиться к просмотру.

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Пресс-центр REGNUM
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