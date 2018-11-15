Клинцевич: Германия фактически осудила режим на Украине

Москва, , 12:33 — REGNUM В Совфеде позицию бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в отношении сайта «Миротворец» расценили как предупреждение для Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«Думаю, что для Украины прозвенел звонок. Может, и не последний. Но жесткую позицию, занятую внешнеполитическим ведомством ФРГ в связи с включением ее бывшего канцлера Герхарда Шредера в базу сайта «Миротворец», я бы расценил как серьезное предупреждение от одной из ведущих стран Европы», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, раз сайт практически в открытую поддерживается властными украинскими структурами, несмотря на его очевидную экстремистскую направленность, фактически речь идет об осуждении существующего на Украине режима.

«Честно говоря, совсем не уверен, что после этого предупреждения сайт будет закрыт», — указал он.

Поводом для включения Шредера в базу «Миротворца» могло стать интервью, в котором Герхард Шредер заявил, что возвращение Крыма в состав России — это реальность, которую рано или поздно придется принять.

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