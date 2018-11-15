В Австрии запретили «расистский» социальный рекламный ролик

Вена, , 12:34 — REGNUM В Австрии под давлением критики из медиа-пространства удалён социальный рекламный ролик, снятый по инициативе правящей Австрийской партии свободы (FPÖ). Об этом пишет газета Daily Sabah.

39-секундное видео появилось 13 ноября. Оно рассказывает о преимуществах новых карт медицинского страхования, которые отныне будут иметь на себе фото владельца.

Главный анимированный герой ролика — человек в турецкой феске по имени Али. Он хочет отбелить зубы, но у него нет своей карты, и он намерен воспользоваться документом своего кузена Мустафы. Но с фотографией он не сможет это сделать. «Не повезло Али, — говорится в заключении. — Отныне никаких мошенничеств!»

Оппозиция в лице социалистов обрушилась с критикой на партию, заявив, что этот ролик расистский и направлен против турецко-мусульманского меньшинства. Канцлер Австрии Себастьян Курц (принадлежащий к Австрийской народной партии, ÖVP) также выступил против видео.

«Я однозначно отвергаю это видео и считаю его неприемлемым. Важно, чтобы оно было изъято из сети», — сказал он прессе.

Напомним, с декабря 2017 года в Австрии правит бирюзово-голубая коалиция из ÖVP и FPÖ. ÖVP придерживается умеренных христианско-демократических взглядов. FPÖ относят к так называемым «правым популистам», она отстаивает суверенитет Австрии и борется с миграцией.