Шведский парламент проголосовал против кандидатуры на пост премьера

Стокгольм, , 13:16 — REGNUM 14 ноября шведский парламент, риксдаг, провёл голосование по первой кандидатуре на пост премьер-министра страны. Лидер Умеренно-коалиционной партии Швеции, Ульф Кристерссон, был выдвинут на главный правительственный пост спикером парламента, тальманом Андреасом Норленом 12 ноября, однако уже на следующий день большинство лидеров партий высказались против этой кандидатуры. Кристерссон планировал сформировать правительство из Умеренно-коалиционной партии и крайне правых «Шведских демократов», что не нашло поддержки среди парламентариев. О результатах голосования 14 ноября сообщает шведский телевизионный канал SvT. У риксдага есть ещё три попытки выбрать премьер-министра из предложенных тальманом кандидатур. В случае, если парламент отвергнет все из них, страну ждут дополнительные выборы.

Шведский парламент находится в тяжёлом политическом тупике со дня парламентских выборов 9 сентября. Премьер-министр Стефан Лёвен был отправлен парламентом в отставку, однако уже более двух месяцев риксдаг не может ни сформировать правительство, ни назначить нового премьер-министра.