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Индонезия хочет пригласить главу КНДР на саммит АСЕАН — Южная Корея 2019

Политика

Юбилейный тридцатый саммит АСЕАН — Южная Корея пройдет в 2019 году

Индонезия хочет пригласить главу КНДР на саммит АСЕАН — Южная Корея 2019
Иллюстрация: Kremlin.ru
Мун Чже Ин

Сингапур, 15 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чже Ин приветствовал предложение главы Индонезии Джоко Видодо пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына на тридцатый саммит АСЕАН и Южной Кореи в 2019 году, сообщает Antaranews.

Предложение президента Джоко Видодо было одобрено несколькими лидерами стран-членов АСЕАН, а также Южной Кореей.

«Присутствие КНДР продемонстрировало бы решительную приверженность миру на Корейском полуострове», — отметила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По словам Джоко Видодо, Индонезия приветствует развитие мирного процесса на Корейском полуострове. Индонезия — страна, которая исторически имеет хорошие отношения как с Южной Кореей, так и с КНДР.

Напомним, встреча президента Южной Кореи с лидерами стран-членов АСЕАН состоялась на полях саммита АСЕАН, который проходит в Сингапуре с 13 по 15 ноября 2018 года.

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